В Час Земли на улицах Уфы станет темнее 

В Час Земли, 24 марта многие административные здания Уфы выключат подсветку. Об этом сообщили в администрации Уфы. В России международная акция «Час Земли» проводится с 2009 года. Сегодня он пройдёт с 20.30 до 21.30 по местному времени. Все желающие могут отключить на это время электричество в квартирах и домах. В ряде административных зданий Башкирии в поддержку акции будет отключена внешняя подсветка. В их числе Дом Правительства Башкирии. Без освещения останутся парк имени Ленина и сквер имени Нуриева. Напомним, в этом году акция пройдёт в 11-й раз под лозунгом «Голосуй за природу». Акция проходит по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежегодно в мероприятии принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.