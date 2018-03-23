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Дом правительства России присоединится к акции «Час Земли» 24 марта
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Дом правительства России присоединится к акции «Час Земли» 24 марта 

Москва24 17 часов назад
Фото: Москва24
«В знак поддержки международной акции „Час Земли“ завтра в 20:30 погаснет подсветка Дома правительства», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что акция состоится в столице 24 марта с 20:30 до 21:30. В ней примут участие более 1,9 тысячи зданий. Среди них Храм Христа Спастителя, Кремль, Большой Театр, Совет Федерации, Госдума и другие.
К мероприятию примкнут 14 столичных парков. Главной площадкой станет «Зарядье», где пройдет концерт и флешмобы.
Участвовать может любой желающий горожанин. После регистрации на официальном сайте достаточно погасить в доме свет и электроприборы на один час.
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 Ещё 21 источник 
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