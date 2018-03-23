Дом правительства России присоединится к акции «Час Земли» 24 марта

«В знак поддержки международной акции „Час Земли“ завтра в 20:30 погаснет подсветка Дома правительства », — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что акция состоится в столице 24 марта с 20:30 до 21:30. В ней примут участие более 1,9 тысячи зданий. Среди них Храм Христа Спастителя, Кремль, Большой Театр, Совет Федерации Госдума и другие.

К мероприятию примкнут 14 столичных парков. Главной площадкой станет «Зарядье», где пройдет концерт и флешмобы.

Участвовать может любой желающий горожанин. После регистрации на официальном сайте достаточно погасить в доме свет и электроприборы на один час.