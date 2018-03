США оштрафовали Bank of America на $42 млн 

Фото: Wallace Woon/EPA Москва , 24 марта — «Вести. Экономика». Власти Нью-Йорка предъявили данный штраф Bank of America Merrill Lynch за введение клиентов в заблуждение относительно выполнения их ордеров на покупку акций. Как отмечается в сообщении офиса генпрокурора Нью-Йорка, Bank of America Merrill Lynch «вел многолетнее мошенничество», начиная с 2008 г. Банк перенаправлял ордеры клиентов на покупку акций не напрямую биржам, а через так называемые «темные пулы» ликвидности, которыми оперировали такие компании как Citadel Securities, Knight Capital, D. E. Shaw, Two Sigma Securities и Madoff Securities. В генпрокуратуре отметили, что таким образом в Bank of America вводили клиентов в заблуждение относительно того, кто имел доступ к информации об их ордерах до момента их фактического выполнения. Кроме того, было установлено, что один из ведущих банков США также обманывал своих клиентов по поводу использования некоего алгоритма с целью выбора наиболее оптимальных торговых площадок, а также для принятия «стратегических» и «тактических» решениях ("Venue Analysis"). В BAML активно рекламировали данный сервис на протяжении нескольких лет, но при этом, как отмечается, в реальности не использовали его.