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На строительство нового аэропорта Мехико планируется привлечь на бирже $1,6 млрд
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На строительство нового аэропорта Мехико планируется привлечь на бирже $1,6 млрд 

Прайм 52 минуты назад
МЕХИКО, 24 мар /ПРАЙМ/. Компания Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico (GACM), занимающаяся реализацией проекта нового аэропорта мексиканской столицы, в пятницу произвела размещение ценных бумаг на местной бирже, чтобы привлечь 30 миллиардов песо (порядка 1,6 миллиарда долларов).
Как отмечается в коммюнике компании, речь идет исключительно о частных инвестициях, не имеющих отношения к федеральному правительству или соответствующих гарантий.
"Инвесторы буду иметь право на негарантированный доход, который будет покрыт дополнительными ресурсами, генерируемыми нынешним и новым аэропортом", — говорится в сообщении.
Котировка выпущенных GACM ценных бумаг начнется в понедельник, 26 марта.
Тема строительства нового аэропорта для мегаполиса Мехико получила новое звучание после заявлений кандидата в президенты Мексики от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Он пообещал закрыть данный проект и переместить его на базу ВВС «Санта-Лусия» под Мехико, построив там две дополнительные взлетно-посадочные полосы.
Строительство нового аэропорта Мехико началось в конце 2015 года. Проект был разработан известным британским архитектором Норманом Фостером в сотрудничестве с мексиканцем Фернандо Ромеро, зятем одного из самых богатых людей мира Карлоса Слима.
В перспективе через новые воздушные ворота Мехико смогут путешествовать 120 миллионов человек в год. Новый аэропорт строится недалеко от ныне действующего на федеральных землях площадью 12,5 тысяч гектаров, причем в день, когда откроется новый терминал, старый прекратит работу, а на его землях разместятся научно-исследовательские и технологические центры, зоны озеленения, больницы, космический университет, а также жилые кварталы.
Сейчас аэропорт Мехико, расположенный прямо в городской черте, перегружен: его пропускная способность составляет 32 миллиона человек в год, а самолеты совершают взлеты и посадки каждую минуту.
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