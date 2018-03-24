Экологическая акция «Час Земли»

«Час Земли» (Earth Hour) — ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), заключающаяся в символическом выключении света и бытовых электроприборов на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Во время нее гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Мероприятие проводится по всему миру в конце марта. В 2018 году акция «Час Земли» пройдет 24 марта между 20.30 и 21.30 (по местному времени).

Целью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Обычно «Час Земли» приводит к экономии электричества, но очень незначительной — ведь все электростанции достаточно инертны, а один час — это короткий промежуток.

Акция носит добровольный характер. Организаторы «Часа Земли» рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность. Люди выключают свет дома и те электроприборы, которые не имеют значения в обеспечении безопасности и сохранении здоровья людей. В городе отключается только декоративная подсветка некоторых зданий. Уличные фонари и другое освещение, влияющее на обеспечение безопасности пешеходов и транспорта, никогда не выключается во время акции.

"Час Земли" имеет свой логотип, сначала выглядевший как «60», что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры для ее благополучия. Сейчас логотип стал выглядеть как «60+» и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа и сделать еще один шаг ради планеты, совершив свой собственный экоподвиг.

Впервые акция «Час Земли» была проведена по инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее . В ней приняли участие более двух миллионов человек. Уже на следующий год к «Часу Земли» присоединились 35 стран мира. В назначенное время погасла подсветка Колизея в Риме Италия ), моста Золотые ворота в Сан-Франциско США ) и многих других достопримечательностей. Каждый год к «Часу Земли» присоединяются новые страны и все больше людей своим участием в ней показывают неравнодушие к будущему планеты.

В настоящее время «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция на планете.

В 2017 году в акции приняли участие 187 стран и территорий, погасла подсветка более 3,1 тысячи мировых достопримечательностей.

Впервые официально в России акция прошла в 2009 году, однако и ранее в стране ее поддерживал ряд энтузиастов. Уже в 2013 году к «Часу Земли» присоединились более 70 городов России, а в 2017 году — 150.

В 2017 году в России участниками акции стали более 20 миллионов человек, была выключена подсветка самых известных памятников архитектуры и многочисленных правительственных зданий, в том числе Эрмитажа Санкт-Петербурге , Нижегородского кремля, Собора Александра Невского Краснодаре , моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке и других. В разных городах прошли акции, велозаезды, концерты и другие праздничные мероприятия.

Москве была выключена подсветка более 1,7 тысячи зданий, в том числе Московского Кремля, «сталинских» высоток, Храма Христа Спасителя, Лужников, Большого театра, зданий Госдумы Совета Федерации , большинства зданий на Садовом кольце, Новом Арбате, Тверской улице. Медиагруппа "Россия сегодня" присоединилась к международной экологической акции «Час Земли», погасив на Зубовском бульваре знаменитый символ агентства — земной шар и надпись «Россия сегодня». На Красной площади прошел праздничный флешмоб, участники которого выложили светодиодными свечами символ акции — «60+», «WWF» и «Год экологии». В велозаезде, начавшемся с Кремлевской набережной и завершившемся на Тверской площади, приняли участие около 500 велосипедистов. У здания правительства Москвы был установлен рубильник, с помощью которого символически выключался и включался свет во всем городе.

Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем: предыдущие акции были посвящены ответственному потреблению, экологическому следу, заморозке нефтегазовых проектов на арктическом шельфе, защите редких видов животных, запрету промышленных рубок в ценных лесах, защите морей от нефтяных загрязнений и другим темам.

"Час Земли — 2018" пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». В рамках акции предлагается проголосовать за три инициативы: защиту заповедников, снятие препятствий на пути развития альтернативной энергетики и внедрение системы раздельного сбора отходов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников