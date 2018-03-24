Россияне выключат свет в поддержку всемирной акции «Час Земли»

МОСКВА , 24 марта. / ТАСС /. Россия в субботу в десятый раз присоединится к всемирной акции WWF «Час Земли». В 20:30 по местному времени жители страны выключат свет и электроприборы у себя в домах и на предприятиях, выражая таким образом неравнодушие к будущему планеты и привлекая внимание к бережному отношению к природе и проблеме изменения климата. При этом выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

Участие в акции в 2018 году примут крупные предприятия практически во всех регионах страны, а свое согласие выключить свет в домах в «Час Земли» на сайте WWF России с помощью онлайн-голосования подтвердили уже более 53,6 тыс. человек. Всего, по данным WWF России, в акции принимают участие порядка 20 миллионов человек.

По мнению директора Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Владимира Катцова , акция помогает привлечь внимание людей к проблеме изменения климата, однако научному сообществу стоит больше заниматься просветительской работой. «Конечно, нужно привлекать внимание общества к проблеме изменения климата. К сожалению, часто внимание привлекается еще и разными скандальными антинаучными заявлениями. Акции, выключить свет — по-своему хорошо и привлекает внимание, но, мне кажется, научному сообществу очень важно заниматься просветительской работой», — сказал ТАСС ученый.

Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии , а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. К сегодняшнему дню в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов. Россия официально присоединилась к «Часу Земли» с 2009 года, в 2017 году акция стала самой масштабной в России и прошла более чем в 150 городах страны.

"Час земли" в Москве

В Москве, как правило, в назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1500 других московских зданий. В этом году в столице центральной площадкой станет парк «Зарядье», где пройдет праздничная программа с участием музыканта Доминика Джокера

Московский Кремль и Дом правительства в «Часе Земли» примут участие в шестой раз. Как сообщила пресс-служба главы государства, 24 марта с 20:30 до 21:30 мск будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента России. Как обычно, во время «Часа Земли» будет выключено освещение по всему периметру Кремля, останется гореть только подсветка штандарта президента на Первом корпусе Кремля.

В пресс-службе кабинета министров добавили, что на час выключится и основная подсветка главного здания правительства РФ на Краснопресненской набережной.

Девиз акции

Традиционно в рамках «Часа Земли» WWF России проводит сбор подписей в поддержку природоохранных инициатив. В 2018 году девизом акции станут слова «Голосуй за природу», и свои подписи россияне смогут оставить под обращением к главе государства с призывом отменить поправки в законодательство, касающиеся строительства на заповедных землях. Также в рамках акции можно будет проголосовать за доступность зеленой энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.