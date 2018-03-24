На акции протеста в Каталонии пострадали 35 человек

Более 35 человек пострадали в результате акции протеста, которая прошла в пятницу вечером в испанской Барселоне. Об этом сообщила служба медицинской помощи города в своем Twitter.

Акция протеста на улицах Барселоны началась в пятницу около 19:00 по местному времени (21:00 МСК) после того, как Верховный суд Испании вынес решение в отношении ряда каталонских политиков, причастных к недавнему референдуму о независимости региона. Около 10 тысяч демонстрантов требовали от властей освободить задержанных политиков.

Потом протестующие попытались прорвать полицейское оцепление и вступили в стычки с правоохранителями. Большинство пострадавших получили ушибы.