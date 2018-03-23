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Замминистра экономики Грузии высказался о соглашении о свободной торговле между Грузией и КНР
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Замминистра экономики Грузии высказался о соглашении о свободной торговле между Грузией и КНР 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Тбилиси, 23 марта /Синьхуа/ — Результаты исследования «Возможности соглашения о грузино-китайской свободной торговле в контексте DCFTA», показывает, что данное соглашение имеет важное значение. Об этом сегодня заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе.
По его словам, после задействования режима свободной торговли с КНР для грузинской продукции открылся новый потребительский рынок с 1,4 млрд потребителями. «Оформление данного соглашения создало в Грузии новые возможности, в том числе в плане производства, инвестиций и торговли», — отметил он.
Соглашение о свободной торговли между Грузией и КНР вступило в силу с 1 января 2018 года. На сегодняшний день КНР является крупным инвестором, третьим торговым партнером и вторым экспортным рынком для грузинского вина. —0—
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