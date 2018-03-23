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Штраф за хамство: в Молдове медиков защитили от насилия законом
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Штраф за хамство: в Молдове медиков защитили от насилия законом 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Молдавские парламентарии приняли поправки к закону, которые защищают медработников от физического и словесного насилия.
Минздрав предупреждает:
«Врачи на селе должны получать до миллиона рублей»
Хамство в отношении врача будет караться штрафом в размере от 30 до 75 долларов США. До 450 долларов придется заплатить за драку или же вовсе провести 15 суток за решеткой. Поводом к изменению закона стал недавний случай нападения на медика. Доктора столичной больницы избил муж умершей пациентки. Возбуждено уголовное дело.
Коллегу поддержали врачи Кишинева. В знак протеста против насилия со стороны пациентов до конца месяца они будут носить на груди фиолетовые ленточки.
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