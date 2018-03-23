Штраф за хамство: в Молдове медиков защитили от насилия законом

Молдавские парламентарии приняли поправки к закону, которые защищают медработников от физического и словесного насилия.

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Хамство в отношении врача будет караться штрафом в размере от 30 до 75 долларов США. До 450 долларов придется заплатить за драку или же вовсе провести 15 суток за решеткой. Поводом к изменению закона стал недавний случай нападения на медика. Доктора столичной больницы избил муж умершей пациентки. Возбуждено уголовное дело.

Коллегу поддержали врачи Кишинева . В знак протеста против насилия со стороны пациентов до конца месяца они будут носить на груди фиолетовые ленточки.

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