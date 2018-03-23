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Несколько правил. что бы уберечься от туберкулеза
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Несколько правил. что бы уберечься от туберкулеза
Карельские вести
1 час назад
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Совсем скоро настанет день борьбы с туберкулезом. И в честь этого в Центре медицинской профилактики проходит акция «Белая ромашка» в
Республики Карелия
. Здесь людям рассказали, как обезопасить себя от «белой чумы».
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