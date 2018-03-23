Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,63%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, технологий и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 снизился на 0,63%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Elisa Corporat. (HE:ELISA), которые подорожали на 0,54 п. (1,53%), закрывшись на отметке в 35,93. Котировки Huhtamaki (HE:HUH1V) выросли на 0,48 п. (1,36%), завершив торги на уровне 35,71. Бумаги Metsa Board Oyj (HE:METSB) выросли в цене на 0,105 п. (1,29%), закрывшись на отметке 8,220.

Лидерами падения стали акции Valmt (HE:VALMT), цена которых упала на 0,80 п. (4,86%), завершив сессию на отметке 15,66. Акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V) поднялись на 0,3060 п. (4,84%), закрывшись на уровне 6,0200, а Tieto Oyj (HE:TIE1V) снизились в цене на 1,34 п. (4,72%) и завершили торги на отметке 27,02.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (87) превысило количество закрывшихся в плюсе (57), а котировки 14 акций практически не изменились.

Котировки акций Outokumpu oyj (HE:OUT1V) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 4,84%, 0,3060 п., и завершили торги на отметке 6,0200.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае прибавил 1,61%, или 1,11, достигнув отметки $70,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 1,84%, или 1,18, до $65,48 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,64%, или 21,80, до отметки $1.349,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,49% до 1,2362, а котировки EUR/GBP повысились на 0,11%, достигнув отметки 0,8737.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,48% до 89,04.