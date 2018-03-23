Центробанк предрёк подорожание бензина в РФ в этом году на 5,3% 

«Полный перенос двукратного повышения акцизов в розничную цену бензина и дизельного топлива при прочих равных условиях приведёт к росту цен указанных товаров на 5,3 и 1,9% соответственно», — цитирует документ РИА Новости.
В Центробанке пояснили, что акцизы на топливо в текущем году будут повышать в два этапа: с 1 января и с 1 июля. В итоге акцизы на автомобильный бензин в среднем вырастут на 17%, что приведёт к увеличению цен за литр на 2 рубля 7 копеек. Рост акциза на дизельное топливо составит 11,4%, что вызовет повышение цены на 76 копеек за литр, уточнил регулятор.