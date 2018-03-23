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В Китае могут подешеветь входные билеты на туристические объекты
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В Китае могут подешеветь входные билеты на туристические объекты 

Свободная пресса 1 час назад
Власти Китая рассматривают возможность снизить стоимость входных билетов в большинство туристических объектов страны. Об этом пишет газета South China Morning Post.
По данным издания, размер платы может быть снижен из-за недовольства туристов, а также с тем, чтобы способствовать росту внутреннего туризма у семей со средним достатком.
По словам представителя исследовательского института Китайской академии туризма Чжан Дунмэй, цены на билеты на некоторые достопримечательности выше средней стоимости в других странах. Например, за посещение самого длинного стеклянного моста в мире в парке Чжанцзяцзе придется заплатить 95 долларов США. При этом посещение Лувра в Париже и московского Кремля стоит 11 и 9 долларов США соответственно.
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