В Китае могут подешеветь входные билеты на туристические объекты

Власти Китая рассматривают возможность снизить стоимость входных билетов в большинство туристических объектов страны. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, размер платы может быть снижен из-за недовольства туристов, а также с тем, чтобы способствовать росту внутреннего туризма у семей со средним достатком.

По словам представителя исследовательского института Китайской академии туризма Чжан Дунмэй, цены на билеты на некоторые достопримечательности выше средней стоимости в других странах. Например, за посещение самого длинного стеклянного моста в мире в парке Чжанцзяцзе придется заплатить 95 долларов США. При этом посещение Лувра в Париже и московского Кремля стоит 11 и 9 долларов США соответственно.