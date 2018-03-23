Гройсман принял решение, которое может привести к досрочным выборам в Раду

Об этом сообщает «Капитал». По информации источника издания в украинском Кабмине, это была личная команда премьера Владимира Гройсмана , без согласования с администрацией президента . Отмена приватизации двух энергогенерирующих компаний связана с наметившимся противостоянием президента и премьера, отмечают журналисты.

Напомним, обновленная правительством рабочая группа по приватизации, которую возглавил министр Кабинета министров Александр Саенко в понедельник выступила за отмену приватизации«Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», намеченную на март. В тот же день глава ФГИ Виталий Трубаров отменил торги. По информации источника в Кабмине, это была личная команда премьера Владимира Гройсмана, без согласования с администрацией президента, сообщает издание.

Эксперты подтверждают, что ещё в начале года отношения между президентом и премьер-министром значительно ухудшились.

«Критический момент — апрель, когда встанет вопрос об отчете Кабмина по итогу двухлетнего срока. За этим может последовать вопрос о вынесении недоверия и уход Гройсмана в отставку. Если это так, понятно, зачем «Народный фронт» распускает информацию о досрочных парламентских выборах, якобы назначенных на 10 августа — если не создать новое правительство, то в июне могут объявить досрочные выборы», — заявляет политолог Кость Бондаренко.

При этом ещё в начале месяца эксперты отмечали, что заявленная Фондом госимущества (ФГИУ) в марте 2018 года приватизация приведет к тому, что облэнерго будут контролироваться людьми из окружения президента. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника данный этап приватизации объектов энергосферы фактически сделает ряд облэнерго частными структурами полностью, сообщает издание.

«Сегодня совладельцами облэнерго являются бизнесмены Коломойский, Ахметов, Суркис, российские бизнесмены, и Дмитрий Фирташ . У каждого из этих бизнесменов под контролем фактически находятся от 2-3 облэнерго и больше. Скорей всего, эта волна будет отходить Ахметову. Мы понимаем, что он партнер Петра Алексеевича (Порошенко) в данном случае, и то, что у него под контролем, фактически под контролем власти», — цитирует издание Бортника.

При этом самим Фондом госимущества в срочном порядке обновляются наблюдательные советы на энергопредприятиях, которые готовят к приватизации.

Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook активно продвигает эти назначения.

Так, на днях конкурсная комиссия ФГИ по проведению конкурсного отбора кандидатов на членство в наблюдательном совете ПАО «Центрэнерго» определила 14 претендентов на три должности в наблюдательном совете общества.

При этом он сообщил, что фонд активно занимается формированием наблюдательных советов важных предприятий. «Ранее были отобраны кандидаты в наблюдательные советы Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Харьковоблэнерго, Турбоатом и ОПЗ», — заявил руководитель ФГИУ, пишет издание.

При этом из-за отмены запланированых на 20 и 30 марта аукционов, госбюджет теряет более 200 млн грн от продажи «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго», так как по новому закону о приватизации ФГИ сможет выручить 49 млн грн вместо запланированных 265 млн Напомним, 7 марта вступил в силу новый закон о приватизации. Согласно статье 22 закона, стартовая цена объекта малой приватизации определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости объекта. Это означает, что 152 млн акций «Одессаоблэнерго» будут оценены по номиналу — 0,25 грн и выставлены на торги за 38 млн грн. А акции «Сумыоблэнерго» на старте будут стоить 11 млн грн. В результате такого решения только от продажи «Одессаоблэнерго» государственный бюджет может недополучить 206 млн грн поскольку еще в конце февраля ФГИ объявил о выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций «Одессаоблэнерго» по стартовой цене 149,08 млн грн и «Сумыоблэнерго» за 106,28 млн грн.

«Украинская биржа» уже успела получить от претендентов на блокпакет акций «Одессаоблэнерго» необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.

Напомним, нынешний глава ФГИ Виталий Трубаров подозревается в причастности к незаконной приватизации части здания Минагрополитики. В ноябре прошлого года премьер заступился за Виталия Трубарова и заявил, что несмотря на возбужденное уголовное дело против главы ФГИ, для его отставки нет оснований.