«Час Земли». Польза или вред экологии?

Час Земли«Час Земли». Польза или вред экологии?Всемирное событие «Час Земли» пройдет в Махачкале уже завтра, 24 марта, с 21:30 до 22:30. Участники акции на час выключают свет и не жизненно важные электроприборы. Таким образом они привлекают внимание к проблемам глобального изменения климата, эффективного расходования ресурсов и объединения человечества.

Некоторые эксперты и экологи отмечают, что акция выглядит красиво, но задаются вопросом «есть ли на самом деле от этого польза?»

«Электросети, которые сейчас функционируют, особенно в Дагестане , не рассчитаны на такие фокусы. Массовое снижение потребления электричества может создать проблемы на станциях.

Причиной аварий на электростанциях может послужить массовое включение электроприборов после завершения данного мероприятия. Ну и в целях экономии электроэнергии в проведении акции нет необходимости. Тут и речи не может быть про снижение электроэнергии за такое короткое время», — подчеркнул изданию Mirmol.ru Ахмед Бацалов, специалист по энергетике.

Организаторы акции экономию энергосбережения исключают из целей проведения акции. Они отмечают, что мероприятие носит символический характер и призывают жителей страны к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

Некоторые скептически настроенные жители пугаются того, что отключение света в городе может привести к росту преступности.

Но, как отметили нашему корреспонденту в правоохранительных органах республики, в Дагестане подобная тенденция не наблюдалась.

«Горожане отключают свет дома. По улицам города отключаются только декоративные подсветки. Уличные фонари и другое освещение, влияющее на обеспечение безопасности пешеходов и транспорта, никогда не выключается во время акции», — отметил собеседник.

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более 180 стран и почти 7000 городов.