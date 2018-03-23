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«Час Земли». Польза или вред экологии?
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«Час Земли». Польза или вред экологии? 

Mirmol.ru 32 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Час Земли«Час Земли». Польза или вред экологии?Всемирное событие «Час Земли» пройдет в Махачкале уже завтра, 24 марта, с 21:30 до 22:30. Участники акции на час выключают свет и не жизненно важные электроприборы. Таким образом они привлекают внимание к проблемам глобального изменения климата, эффективного расходования ресурсов и объединения человечества.
Некоторые эксперты и экологи отмечают, что акция выглядит красиво, но задаются вопросом «есть ли на самом деле от этого польза?»
«Электросети, которые сейчас функционируют, особенно в Дагестане, не рассчитаны на такие фокусы. Массовое снижение потребления электричества может создать проблемы на станциях.
Причиной аварий на электростанциях может послужить массовое включение электроприборов после завершения данного мероприятия. Ну и в целях экономии электроэнергии в проведении акции нет необходимости. Тут и речи не может быть про снижение электроэнергии за такое короткое время», — подчеркнул изданию Mirmol.ru Ахмед Бацалов, специалист по энергетике.
Организаторы акции экономию энергосбережения исключают из целей проведения акции. Они отмечают, что мероприятие носит символический характер и призывают жителей страны к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.
Некоторые скептически настроенные жители пугаются того, что отключение света в городе может привести к росту преступности.
Но, как отметили нашему корреспонденту в правоохранительных органах республики, в Дагестане подобная тенденция не наблюдалась.
«Горожане отключают свет дома. По улицам города отключаются только декоративные подсветки. Уличные фонари и другое освещение, влияющее на обеспечение безопасности пешеходов и транспорта, никогда не выключается во время акции», — отметил собеседник.
Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более 180 стран и почти 7000 городов.
В России «Час Земли — 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу».
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