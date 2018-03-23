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«Магнит» в ближайшие дни завезет 1,5 млн игрушек
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«Магнит» в ближайшие дни завезет 1,5 млн игрушек 

Ростовские Вести 44 минуты назад
В магазины «Магнит» всех форматов на регулярной основе завозятся товары по акции «Маленькие герои ищут друзей». В связи с высоким интересом со стороны покупателей в некоторых торговых точках может быть недостаточное количество или временное отсутствие акционной продукции. В ближайшее дни в магазины будет дополнительно завезено около 1,5 миллионов игрушек. Таким образом, покупатели, которые собирают наклейки, будут иметь возможность приобрести товары до окончания действия акции. В торговых точках проводится информирование посетителей о регулярности поставок продукции. Выдача наклеек в магазинах компании завершится 27 марта, купить игрушки в кружках можно будет до 17 апреля
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