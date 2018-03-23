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Краснодарцы устроили драку из-за бесплатных игрушек в супермаркете
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Краснодарцы устроили драку из-за бесплатных игрушек в супермаркете 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Давкой и несколькими локальными стычками завершился «налет» покупателей на супермаркет "Магнит" в Краснодаре. Поводом для ажиотажа стала раздача бесплатных игрушек в рамках проводимой сетью акции. Продавцы были готовы к натиску, так что заранее включили камеры телефонов.
Акция получила название «Маленькие герои ищут друзей», однако представленные кадры заставляют усомниться в том, что ее участники расстанутся друзьями. На записи видно, как толпа покупателей врывается в супермаркет и устремляется к стойке с бесплатными игрушками, которых, само собой, на всех не хватило, хотя сотрудники магазина уверяли людей в обратном.
Свое право на владение мультперсонажами краснодарцы отстаивали не только гневными криками, но и силой. В частности, пожилой мужчина пустил в ход трость, чтобы не дать более вертким соперникам унести его игрушку. По итогам схватки несколько посетителей ушли с пустыми руками — герои «Мадагаскара», «Шрека» и других анимационных фильмов студии DreamWorks им не достались.
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