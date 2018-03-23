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Завтра Москва погасит свет
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Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Завтра Москва погасит свет 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Акция «Час земли» пройдет в Москве 24 марта. В рамках акции подсветку на один час отключат более чем у 1,9 тысячи зданий, рекламных конструкций и других объектов в Москве.
Полный перечень столичных зданий, которые отключат подсветку 24 марта с 20.30 до 21.30, можно найти здесь.
«Час земли» — международная акция, призывающая жителей планеты выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к состоянию нашей планеты. Лозунг акции в этом году — «Голосуй за природу!»
В экологической акции «Час Земли» примет участие 14 московских парков. Главной площадкой акции станет парк «Зарядье». А в усадьбе «Воронцово» во время «Часа Земли» будет выступать гитарист при свечах.
Коньково: последние новости
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