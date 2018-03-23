Mastercard объявила о старте работ с национальными криптовалютами

Mastercard объявила о старте работ с национальными криптовалютамиТеперь исполнительный директор одного из банков, который пожелал остаться неназванным, сообщил, что компания готова принять в оборот национальные криптовалюты и проводить с ними финансовые операции.