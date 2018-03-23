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Mastercard объявила о старте работ с национальными криптовалютами
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Mastercard объявила о старте работ с национальными криптовалютами 

Банки Сегодня 1 час назад
Mastercard объявила о старте работ с национальными криптовалютамиТеперь исполнительный директор одного из банков, который пожелал остаться неназванным, сообщил, что компания готова принять в оборот национальные криптовалюты и проводить с ними финансовые операции.
В Японии и Сингапуре уже стартовали проекты Mastercard связанные с криптовалютами. В рамках данных проектов, владельцы Bitcoin могут обменить денежные средства на наличные средства. Тем не менее, представители компании утверждают, что работают только с криптовалютами, которые находятся под поддержкой государственных регуляторов и обеспечиваются материальными ценностями.
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