Выбросы СО2 в мире выросли впервые за три года 

Москва, 23 марта — «Вести. Экономика» Глобальные выбросы CO2 при производстве энергии подскочили в 2017 г. на 1,4% или до 32,5 гигатонн, первое увеличение за последние три года. Этот факт указывает на то, что глобальные усилия по сокращению выбросов оказались ∎недостаточными∎, отмечается в новом докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Последние три года выбросы, связанные с производством энергии, не менялись, что вселяло надежду, что они могут начать снижаться. В то же время выбросы растут не везде. Так, в США, Мексике, Японии и Великобритании выбросы сократились. Более того, в США зафиксировано самое большое снижение выбросов в одной стране в 2017 г. (уменьшение на 25 мегатонн). Это выглядит несколько неожиданно на фоне усилий президента Дональда Трампа в этой сфере: он вышел из Парижского соглашения по климату, активно продвигает добычу угля, нефти и газа, а его Агентство по охране окружающей среды делает все, чтобы свернуть климатическую политику эпохи Обамы. Несмотря на явный тренд в федеральной политике, переход к более чистой энергии сегодня во многом обусловлен рыночными силами, чем капризами Вашингтона. Возобновляемые источники энергии по ряду показателей выгоднее, чем уголь и даже природный газ во многих местах. В прошлые годы сокращение выбросов CO2 в США было в значительной степени результатом закрытия коммунальными предприятиями грязных угольных электростанций и перехода на газ. Однако в 2017 г. снижение энергосвязанных выбросов в США на 0,5% произошло благодаря увеличению применения возобновляемых источников энергии, а не природного газа. Помогло также и уменьшение спроса на электроэнергию. Доля электроэнергии, поступающей из возобновляемых источников, подскочила до 17% в 2017 г., при этом на атомную энергию приходится 20%. Аналогичный тренд наблюдается в Великобритании и Мексике, где уголь также активно вытесняется. В Японии, в свою очередь, восстанавливается использование атомной энергии, что помогает снизить импорт нефти, угля и газа. Однако мощный экономический рост (ВВП подскочил на 3,7%) и низкие цены на углеводороды привели к увеличению потребления. По мнению экспертов ослабление усилий по повышению энергоэффективности также способствует росту выбросов.
∎Глобальные выбросы должны вскоре достичь пика, а затем начать резкое снижение вплоть до 2020 г. ; это снижение должно быть еще более стремительным, учитывая увеличение выбросов в 2017 г. ∎, — говорится в докладе МЭА. Одной из обнадеживающих тенденций является уменьшение связи между потреблением энергии и ВВП. На протяжении десятилетий экономический рост шел в ногу с потреблением энергии. Ослабление этой связи началось в середине 2000-х гг., когда глобальная экономика продолжала расширяться, а заоблачные цены на нефть заставляли искать более эффективные методы работы. С тех пор глобальная экономика росла намного быстрее, чем потребление энергии. Китай в 2017 г. продолжил наращивать выбросы CO2, хотя и с более низким темпом, чем может предположить его ВВП. Китайская экономика выросла на 7%, а выбросы CO2 лишь на 1,7%. Декаплинг частично объясняется продолжающимся переходом от угля к газу, что помогает снизить загрязнение воздуха в городах Поднебесной. Еще недавно в Китае чуть ли не каждую неделю открывалась новая угольная электростанция, но потребление угля в Китае, в реальности, достигло своего пика еще в 2013 г. Особую озабоченность у экспертов вызывает то, что энергоемкость (энергозатраты на единицу продукции) снижается медленнее, чем раньше. В 2017 г. энергоемкость мировой экономики снизилась на 1,6%, по сравнению с 2% в 2016 г. Китай и Индия основная причина, почему мировое потребление энергии взлетело на 2,1% в 2017 г., что в два раза больше, чем годом ранее. На эти две страны приходится 40% глобального роста спроса на энергию. ∎Значительный рост энергосвязанных глобальных выбросов углекислого газа в 2017 г. указывает на то, что нынешние усилия по борьбе с изменением климата все еще не достаточные, — отмечает исполнительный директор МЭА Фатих Бирол. — Мы пока еще далеки от установленных в Париже климатических целей∎.