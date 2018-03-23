Цены на прокат автомобилей в период ЧМ-2018 выросли в несколько раз

Аналитики сервиса OneTwoTrip оценили стоимость проката автомобилей в городах Чемпионата мира по футболу и обнаружили, что на период ЧМ-2018 прокатные организации кратно увеличили свои тарифы, сообщил RNS представитель сервиса.

«Сильнее всего это заметно в Екатеринбурге , где минимальная стоимость суток аренды авто выросла в 7,7 раза, с 1,853 тыс. рублей ранее до 14,3 тыс. рублей, второе место по динамике подорожания занял Ростов-на-Дону — 6,7 раза, до 14,3 тыс., третье — Казань (6,5 раза), до 14,3 тыс. рублей. В процессе анализа сравнивались минимальные тарифы на сутки аренды 15 апреля и 15 июня, в качестве пунктов выдачи и возврата автомобиля выбирались аэропорты. Отметим, что в Нижнем Новгороде и Волгограде доступных для бронирования автомобилей на 15 июня, а также последующие даты чемпионата мира нет вовсе», — сказал он.

Например в Калининграде тарифы выросли в 4 раза, до 6,5 тыс. рублей в сутки, в Самаре — в 3,2 раза, до 5,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — в 2,5 раза, до 2,9 тыс. рублей, в Москве — в 2,4 раза, до 3,5 тыс. рублей, в Саранске — на 10%, до 3,4 тыс. рублей, Сочи — на 2,5%, до 1,452 тыс. рублей.

Ситуация объясняется крайне ограниченным предложением по прокату в регионах. Из крупнейших автопрокатных компаний мира в России представлены только Sixt и Avis. Первая имеет пункты выдачи в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Сочи, вторая предоставляет свои услуги во всех городах чемпионата, но сейчас бронирование на сутки в Avis на период мероприятия недоступно.

Аналитики также связали ограничения предложений по аренде автомобилей с уход с российского рынка автопрокатной компании Hertz в 2017 году. Ее подразделения работали почти во всех городах ЧМ-2018.