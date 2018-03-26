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Стало известно, насколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Самарской области
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Стало известно, насколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Самарской области 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Летом в Самарской области цены на жилищно-коммунальные услуги вырастут в среднем на 4%. Об этом сообщил председатель комиссии региональной общественной палаты по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Виктор Часовских.
— Такой предельный индекс установило для региона правительство России, — уточнил Виктор Часовских.
Дальше в дело вступают региональные власти и руководители муниципалитетов. Они могут прибавить или отнять до 2,5% от предельного индекса. В некоторых муниципалитетах решение уже приняли. Например, для жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска рост тарифов составит около 4,6%.
— Условно говоря, если в июне горожанин платил за газ, свет, холодную и горячую воду 1000 рублей, то с 1 июля он заплатит уже 1046 рублей, — пояснил Виктор Часовских.
Максимальную прибавку к тарифам ЖКУ стоит ожидать в Рощинском — 6,5%. Минимальное увеличение цен произойдет в Кинель-Черкасском районе — 3,9%.
Тарифы проиндексируют с 1 июля. Некоторые поставщики коммунальных услуг уже озвучили новые расценки. Кубометр холодной воды в Самаре подорожает до 27 рублей 74 копеек. Рост взносов на капитальный ремонт домов составит 4%.
Также МинЖКХ утвердило новые тарифы на электроэнергию. Новые расценки узнайте в нашей новости.
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