Стало известно, насколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Самарской области

Летом в Самарской области цены на жилищно-коммунальные услуги вырастут в среднем на 4%. Об этом сообщил председатель комиссии региональной общественной палаты по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Виктор Часовских.

Тольятти и Дальше в дело вступают региональные власти и руководители муниципалитетов. Они могут прибавить или отнять до 2,5% от предельного индекса. В некоторых муниципалитетах решение уже приняли. Например, для жителей Самары Новокуйбышевска рост тарифов составит около 4,6%.

— Условно говоря, если в июне горожанин платил за газ, свет, холодную и горячую воду 1000 рублей, то с 1 июля он заплатит уже 1046 рублей, — пояснил Виктор Часовских.

Максимальную прибавку к тарифам ЖКУ стоит ожидать в Рощинском — 6,5%. Минимальное увеличение цен произойдет в Кинель-Черкасском районе — 3,9%.

Тарифы проиндексируют с 1 июля. Некоторые поставщики коммунальных услуг уже озвучили новые расценки. Кубометр холодной воды в Самаре подорожает до 27 рублей 74 копеек. Рост взносов на капитальный ремонт домов составит 4%.