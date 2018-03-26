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Стало известно, как поднимутся тарифы на коммуналку в Самарской области
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Стало известно, как поднимутся тарифы на коммуналку в Самарской области 

Волга Ньюс 32 минуты назад
Фото: progorodsamara.ru
В поселках Рощинском, Черноречье и Спиридоновке — на 6,5%, в Кинель-Черкассах — на 3,9%, в Чапаевске — на 3%.
"Это индекс повышения коммунального платежа, — подчеркнул в пятницу, во время круглого стола по ЖКХ председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. — То есть, если представить, что житель Самары платил за услуги ЖКХ 1 тыс. рублей в месяц, то с 1 июля исходя из того же объема потребления коммунальных услуг он будет платить 1046 рублей. "
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