Врачи-фтизиатры проконсультируют жителей СЗАО

К Всемирному дню борьбы против туберкулеза в столичных поликлиниках пройдут диагностические дни с проведением флюорографического обследования органов дыхания и консультацией врачей-фтизиатров. Акция организована Департаментом здравоохранения Москвы . Она пройдет, в том числе, и в филиале № 4 поликлиники № 115 по адресу: ул. Маршала Бирюзова, дом 30.

— Цель акции: привлечь внимание москвичей к раннему выявлению туберкулеза и болезней легких. Мероприятия рассчитаны на население старше 18 лет, — сообщили в пресс-службе ГП № 115.

Диагностические дни пройдут 24 и 31 марта, а также 7 апреля. (ср)