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Врачи-фтизиатры проконсультируют жителей СЗАО
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Врачи-фтизиатры проконсультируют жителей СЗАО 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
К Всемирному дню борьбы против туберкулеза в столичных поликлиниках пройдут диагностические дни с проведением флюорографического обследования органов дыхания и консультацией врачей-фтизиатров. Акция организована Департаментом здравоохранения Москвы. Она пройдет, в том числе, и в филиале № 4 поликлиники № 115 по адресу: ул. Маршала Бирюзова, дом 30.
— Цель акции: привлечь внимание москвичей к раннему выявлению туберкулеза и болезней легких. Мероприятия рассчитаны на население старше 18 лет, — сообщили в пресс-службе ГП № 115.
Диагностические дни пройдут 24 и 31 марта, а также 7 апреля. (ср)
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