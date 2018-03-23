Общая добыча: как будут работать отели для майнинга криптовалют в России

На сегодняшний день как майнеры, так и инвесторы прекрасно понимают, что пока транзакции большинства криптовалют слишком медленны и дороги по скорости, чтобы применять криптовалюты в качестве повседневного средства платежа.

Тем не менее, на саммите G20 активно обсуждалась проблема увеличения скорости транзакций, поскольку массовое использование криптовалют может произойти только при решении этой проблемы. Пока биткоин (BTC) и эфир (ETH) значительно проигрывают мировыми платежными системам Visa PayPal по скорости прохождения транзакций, это отставание необходимо сократить, чтобы в будущем у криптовалюты могли претендовать на признание в качестве законного средства платежа.

Интересно, что дальнейшие разработки новых протоколов скорее всего позволят уменьшить время совершения транзакций, но при этом может возникнуть уже другая сложность — как успеть отслеживать выполнение законодательства при выполнение каждой из них.

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Экономика майнинг-отелей

Решения, принятые на уровне правительств повлияют на каждого участника криптосообщества, в частности на майнеров. Например, по мере роста популярности и капитализации криптовалют и различных ICO появляется возможность для майнинга пока еще малоизвестных и дешевых с точки зрения издержек производства токенов. Но заниматься добычей криптовалют в квартирах сейчас становится все затратнее и неудобнее из-за постоянно растущих требований к оборудованию: больших габаритов, потребления электроэнергии, высокой теплоотдачи, сильного шума и так далее.

В связи с этим, по мере развития правового поля в нем скорее всего появятся соответствующие определения для майнинга. Одним из понятий, связанных с производством токенов, могут быть майнинг-отели — помещения со специальным оборудованием, к которому должны предъявляться определенные требования.

Сейчас на территории России больше всего предложений по размещению в майнинг-отелях опубликовано в Москве Санкт-Петербурге , но постепенно спрос на такие помещения будет распространяться и в регионы, поскольку стоимость электроэнергии там может сильно отличаться.

Пока рынок будет демонстрировать активный рост предложений по размещению оборудования для майнинга в отелях, по законам рынка, цены на пользование такими услугами будут снижаться: если еще в январе средняя месячная стоимость предложения составляла 3750 рублей, то в феврале она снизилась до около 3150 рублей, а в марте — уже до 2500 рублей в месяц. Появление в скором будущем законодательно закрепленных требований к майнинг-отелям поставит вопросы лицензирования и контроля деятельности подобного рода помещений. Возникнет и вопрос налогов, поскольку доходы майнинг-отелей будут только увеличиваться по мере роста спроса на выпуск токенов в ходе многочисленных ICO.

Сейчас в среднем за установку каждой единицы техники для майнинга в России клиент совершает единоразовый платеж в 25 000-30 000 рублей, а затем уже вносит ежемесячную арендную плату. За 5000-7000 рублей в месяц в разных отелях можно разместить оборудование мощностью до 1 кВт, за 7000-9000 — 1–1,5 кВт, а за 10 000 и более — около 2 кВт. Получается, что для оборудования помещений площадью 400-500 кв. м под майнинг требуется инвестировать около 400 000–500 000 рублей. Здесь и установка климат-контроля, и покупка оборудования для хранения, и затраты на охрану помещения, поэтому срок окупаемости для майнеров сегодня увеличивается. Если раньше он составлял в среднем 2-3 месяца, то сегодня этот срок увеличился до 6–8 месяцев.

Тем не менее, на сегодняшний день мало инвестиционных проектов в мире могут сравниться с майнинг-отелями по максимально быстрой окупаемости. Очевидно, что в самое ближайшее время государство по мере создания правового поля будет брать под свой контроль и эту сферу, дабы увеличить доходы в бюджет с помощью налогового механизма.