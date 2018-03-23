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Morgan Stanley предполагает, что пик фондового рынка остался позади
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Morgan Stanley предполагает, что пик фондового рынка остался позади 

Investing.com Россия 2 часа назад
Investing.com — Рост волатильности и ухудшение настроений инвесторов затруднит восстановление фондового рынка и достижение январского пика. Такой прогноз озвучила компания Morgan Stanley (NYSE:MS).
В сообщении инвесторам, компания с Уолл-стрит заявила, что показатели настроения как институциональных, так и частных инвесторов указывают на то, что достижение январских максимумов будет непростым.
По заявлению Morgan Stanley, «на горизонте нет никаких событий, способных повысить оптимизм инвесторов в той же степени, что и налоговая реформа».
Все основные индексы обновили рекордные максимумы в конце января, прежде чем начали 10%-ю коррекцию в начале февраля, ознаменованную резким скачком волатильности.
Прогноз Morgan Stanley является одним из наиболее «медвежьих» на Уолл-стрит. В то же время BlackRock и JPMorgan Chase выпустили бычьи прогнозы после коррекции.
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