Morgan Stanley предполагает, что пик фондового рынка остался позади

Investing.com — Рост волатильности и ухудшение настроений инвесторов затруднит восстановление фондового рынка и достижение январского пика. Такой прогноз озвучила компания Morgan Stanley (NYSE:MS).

В сообщении инвесторам, компания с Уолл-стрит заявила, что показатели настроения как институциональных, так и частных инвесторов указывают на то, что достижение январских максимумов будет непростым.

По заявлению Morgan Stanley, «на горизонте нет никаких событий, способных повысить оптимизм инвесторов в той же степени, что и налоговая реформа».

Все основные индексы обновили рекордные максимумы в конце января, прежде чем начали 10%-ю коррекцию в начале февраля, ознаменованную резким скачком волатильности.

Прогноз Morgan Stanley является одним из наиболее «медвежьих» на Уолл-стрит. В то же время BlackRock и JPMorgan Chase выпустили бычьи прогнозы после коррекции.