Золото дешевеет после роста до максимума за пять недель

Золото снижается в цене в понедельник утром, корректируясь после роста до максимума за пять недель на фоне развития торгового конфликта между США Китаем , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,9 доллара, или на 0,36% — до 1345 долларов за тройскую унцию. Ранее на торгах в понедельник золото дорожало, поднимаясь до отметки в 1350,76 доллара, что является максимумом с 19 февраля. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,19% — до 16,55 доллара за унцию.

В четверг на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.