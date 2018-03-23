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Кострома погрузится во тьму завтра вечером
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Кострома погрузится во тьму завтра вечером 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромская область примет участие в акции «Час Земли», узнал KOSTROMA.TODAY. Она пройдет 24 марта с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут.
«Цель акции — привлечь внимание жителей всего мира к необходимости ответственного отношения к природе», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.
Жителей области приглашают присоединиться к мероприятию, выключив дома свет в назначенное время.
В Костроме на час погаснет подсветка Костромского государственного университета, Ипатьевского монастыря, зданий Костромского историко-архитектурного и художественного музеев, областного колледжа культуры и других зданий.
В прошлом году к акции «Час Земли» присоединилось 150 городов.
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