Кострома погрузится во тьму завтра вечером

Костромская область примет участие в акции «Час Земли», узнал KOSTROMA.TODAY. Она пройдет 24 марта с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут.

«Цель акции — привлечь внимание жителей всего мира к необходимости ответственного отношения к природе», — говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

Жителей области приглашают присоединиться к мероприятию, выключив дома свет в назначенное время.

Костроме на час погаснет подсветка Костромского государственного университета, Ипатьевского монастыря, зданий Костромского историко-архитектурного и художественного музеев, областного колледжа культуры и других зданий.

В прошлом году к акции «Час Земли» присоединилось 150 городов.