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Греф ждет возврата в Россию «существенных объемов капитала»
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Греф ждет возврата в Россию «существенных объемов капитала» 

Газета.Ru 41 минуту назад
Значительный объем капитала вернется в Россию из офшоров в ближайший год. Такой прогноз в интервью бразильскому изданию Valor в рамках грядущего форума БРИКС огласил глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, возврат наблюдается уже сейчас.
"Сложно прогнозировать, но моя интуиция подсказывает мне, что в следующие двенадцать месяцев мы увидим возврат существенных объёмов капитала", — считает он.
Повлияет ли движение капиталов из офшоров на курс рубля будет зависеть от стерилизации средств. «Пока Центробанк и Министерство финансов справляются с этой задачей хорошо», — отметил Греф.
Саммит объединения БРИКС состоится 25-27 июля в Йоханнесбурге.
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