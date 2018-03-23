Греф ждет возврата в Россию «существенных объемов капитала»

Герман Греф. Значительный объем капитала вернется в Россию из офшоров в ближайший год. Такой прогноз в интервью бразильскому изданию Valor в рамках грядущего форума БРИКС огласил глава Сбербанка

По его словам, возврат наблюдается уже сейчас.

"Сложно прогнозировать, но моя интуиция подсказывает мне, что в следующие двенадцать месяцев мы увидим возврат существенных объёмов капитала", — считает он.

Повлияет ли движение капиталов из офшоров на курс рубля будет зависеть от стерилизации средств. «Пока Центробанк Министерство финансов справляются с этой задачей хорошо», — отметил Греф.