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Йошкар-Ола присоединится к международной акции «Час Земли»
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Йошкар-Ола присоединится к международной акции «Час Земли» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мероприятие организовано всемирным фондом дикой природы. В России оно пройдет 24 марта с 20.30 до 21.30. На это время будет отключена подсветка крупных архитектурных и инженерных сооружений в столицах регионов. Администрация городского округа Йошкар-Ола и МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» поддержат акцию и отключат декоративную подсветку своих административных зданий. Смысл «Часа Земли» в привлечении максимально широкого внимания всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты.
Фото: s1.fotokto.ru
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