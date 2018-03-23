Фокусы на торгах продолжаются

Фото с ресурса yuristpomosh.ru Прокуратура города Владимира провела проверку по фактам публикации «ТВ-МИГ» о подозрительном аукционе по продаже арестованного у ООО «Компамол» магазина «Алиса» в городе Камешково , площадью 70 квадратных метров (подробнее — в статье «Фокусы на торгах» https://www.tv-mig.ru/news/eksklyuziv/fokusy-na-torgakh/?sphrase_id=101452).

Напомним, что торги по продаже магазина, чья рыночная стоимость оценивается примерно в 3 млн рублей, в январе так и не состоялись, хотя стоимость лота была очень привлекательной — всего 1, 486 млн рублей. Тем удивительнее, что на торги не заявилось ни одно участника.

Расследование, проведенное при участии партии «Народ против коррупции», позволило пролить свет на причины отсутствия потенциальных покупателей магазинчика.

Итак, межрегиональное подразделение «Росимущества» поручило проведение торгов фирме «РТД», которая допустила маленькую хитрость. На официальном сайте, где продается имущество должников (torgi.gov.ru), в документации закралась, казалось бы, небольшая ошибочка. Вместо города Камешково в поисковую систему занесли несуществующий город с крючком в середине названия — Кам¬ешково. Из-за этого в поисковике сайта по запросу «Камешково» невозможно было найти лот с выставленным на торги магазином. Стоит ли удивляться, что никто на конкурс так и не заявился, а торги были приостановлены.

Возможно, «опечатка» была совершена в интересах конкретного покупателя, ведь после отмены аукциона цена была снижена на 15%.

Так то, на повторных торгах купить магазин можно уже за 1,263 млн рублей. Что характерно — в документе о повторном аукционе в название города Камешково вновь попал злополучный крючок.

После вмешательства прокуратуры крючок из названия был удален, однако по стандартному запросу о продаже арестованного имущества новый лот не открывается, хотя вбиты все параметры. Оказалось, что организатор удалил из поисковика не только лишний крючок в названии, а все название города. Из-за этого по запросу « Владимирская область , Камешковский район, город Камешково» мы видим только лот так и не состоявшегося январского аукциона, еще по старой цене — 1,486 млн А о новых торгах не говорится ни слова.

Правда, выйти на новые торги можно, но для это нужно знать специфические параметры лота, например, название должника, у которого было арестовано имущество — ООО «Компамол». По запросу «Компамол» сайт torgi.gov.ru все-таки выдает информацию о новом лоте по новой цене.

Вот только подать заявку на участие в данных торгах вряд ли у кого получится. Дело в том, что заявки на аукцион, который намечен на 26 марта, можно было подавать только до 12 часов 23 марта. Но как это сделать, если вся аукционная документация была выставлена на публичное обозрение только в 9 ч. 57 мин. сегодняшнего дня? То есть — за 2 часа и 3 минуты до окончания приема заявок. Вопрос…

Удивительно, но организатор торгов — фирма «РТД» предупреждает «… заявитель вправе обратиться за разъяснением настоящей аукционной документации к Организатору торгов не позднее, чем за три до срока окончания подачи заявок».

Понятно, что ни у кого из потенциальных участников торгов такой возможности не было, ведь вся аукционная документация была опубликована, повторимся, в день проведения торгов.

За 2 часа всю требуемую документацию подготовить, конечно, нереально. Среди списка документов, необходимых для участия в конкурсе необходимо, например, предоставить организатору торгов выписку из ЕГРЮЛ, а данный документ даже по срочному платному запросу готовится не менее суток. От физических же лиц требуется заверенная у нотариуса выписка о согласии с предстоящей сделкой супруга. И эту бумагу за считанные минуты, понятное дело, не получишь.

Как нам стало известно, аукцион в понедельник так и не состоится по причине … отсутствия заявителей. Как мы предполагали в прошлой публикации, мотив у организаторов торгов может быть очень прост: действия в интересах конкретного покупателя, который держится в тени и ждет, когда цена магазина вновь опустится, хотя она и так ниже рыночной почти в три раза!

Редакция «ТВ-МИГ» надеется, что прокуратура доведет до конца проверку странностей, которые происходят при продаже арестованного имущества. Надеемся, что нашу публикацию возьмет на контроль и управление антимонопольной службы по Владимирской области.

Остается только добавить, что от подобных хитростей на аукционах страдают все кредиторы должника, в том числе налоговая инспекция , государственный и муниципальный бюджеты, социальные фонды…

Мы будем следить за развитием событий.