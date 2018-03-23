Пенсионер прошел мимо акции протеста и был осужден

Тверской районный суд Москвы оштрафовал пенсионера, который 12 июня шел домой мимо места проведения антикоррупционной акции. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на юриста правозащитного центра «Мемориал» Константина Бойкова.

«Уникальность ситуации состоит не только в том, что он и жена тихие пенсионеры и далеки от любой политики, а в том, что задержание произошло всего в 40 метров от их дома, куда супруги направлялись через толпу митингующих, иначе маршрута до их дома нет», — отметил Бойков.

Портал не сообщает имя осужденного и указывает только его фамилию с инициалами — С. М. Бугров. Пожилому мужчине назначили тысячу рублей штрафа по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции), хотя минимальное наказание по ней — десять тысяч рублей. Защита будет требовать снизит штраф до одного рубля.