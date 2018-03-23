Ещё
Пенсионер прошел мимо акции протеста и был осужден
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионер прошел мимо акции протеста и был осужден 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Тверской районный суд Москвы оштрафовал пенсионера, который 12 июня шел домой мимо места проведения антикоррупционной акции. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на юриста правозащитного центра «Мемориал» Константина Бойкова.
«Уникальность ситуации состоит не только в том, что он и жена тихие пенсионеры и далеки от любой политики, а в том, что задержание произошло всего в 40 метров от их дома, куда супруги направлялись через толпу митингующих, иначе маршрута до их дома нет», — отметил Бойков.
Портал не сообщает имя осужденного и указывает только его фамилию с инициалами — С. М. Бугров. Пожилому мужчине назначили тысячу рублей штрафа по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции), хотя минимальное наказание по ней — десять тысяч рублей. Защита будет требовать снизит штраф до одного рубля.
12 июня 2017 года по всей России прошли акции против коррупции в высших эшелонах власти. По разным оценкам, в них приняли участие от 49 661 до 98 720 человек. Полиция задержала 1 769 граждан. За организацию мероприятия оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток. Вскоре ему сократили срок до 25 суток.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации837
Савченко грозит «пожизненное»134
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды68
Новый лазер США высмеяли в Сети45
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение