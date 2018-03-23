Основные тенденции на рынке труда Нижнего Новгорода в 2018 году

Основные тенденции на рынке труда Нижнего Новгорода в 2018 годуПо итогам прошлого года, в Нижнем Новгороде фиксируется самый низкий уровень регистрируемой безработицы с 2008 года. Согласно данным Росстата, ее уровень составил 0,43%.

Однако более объективную оценку ситуации на городском рынке труда могут дать независимые эксперты, исследования которых основываются на анализе и нерегистрируемого рынка.

Ключевые события нижегородского рынка труда за последний год По состоянию на март текущего года актуально 41,5 тыс. предложений по работе в Нижнем Новгороде. Это почти на 8% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Изменился и уровень средней зарплаты в городе. Если в марте прошлого года он составлял 18 548 рублей, то в нынешнем году он достиг отметки 24 636 рублей. Стремительный «скачок» зарплат произошел в августе прошлого года. Так, разница между июльским и августовским показателями составила 6 149 рублей.

По словам экспертов, ситуация на рынке остается относительно стабильной, за исключением весеннего всплеска вакансий в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. Но за последний год реальные доходы нижегородцев сократились на 1,5%, и эта тенденция сохраняется. Фактически людям приходится работать больше (количество людей, которые кроме основной работы имеют подработку, выросло на 3,5%), но их заработок при этом в лучшем случае сохраняется на одном уровне, а в худшем — уменьшается.

Статистика вакансий в Нижнем Новгороде: на каких работников спрос вырос, а на каких — снизился

В работниках традиционно нуждаются такие сферы, как промышленное производство, транспорт, общественное питание, торговля. Также всегда есть спрос на представителей рабочих профессий, линейный персонал.

Кадровые специалисты утверждают, что с февраля — первого полноценного рабочего месяца нынешнего года — фиксируется повышенный спрос на работников ресторанного бизнеса, а также IT-специалистов (в частности, в области кибербезопасности, программистов 1C), представителей инженерных специальностей и ТОП-менеджеров в различных сферах. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4% увеличилось количество предложений по работе для представителей сферы «Спорт, здоровье, красота». А стабильно популярными в городе профессиями остаются:

— продавец;

— бухгалтер;

— водитель такси.

В то же время снизился спрос на логистов, работников банковского сектора и HR-менеджеров. А наиболее активными соискателями оказались сотрудники IT-отрасли и банковской сферы — в сумме за февраль март они разместили 20% резюме (от общего количества).

Ульяна Жерепа www.trud.com