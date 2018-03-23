В Кургане главпочтамт на час останется без света 

Так учреждение планирует принять участие во Всемирной акции «Час Земли». Наружная иллюминация погаснет 24 марта всего на час с 20:30 до 21:30. В это время клиентов «Почта России» уже не будет в помещении, рабочий день закончится, поэтому отключение электричества никак не отразится на функционировании организации. Участие в необычном событии добровольное, поэтому не исключено, что к Главпочтамту присоединятся другие организации и жители города.
Напомним, Час Земли — акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Впервые мероприятие проведено в Австралии, в 2007 году, а через год акция получила мировую поддержку и миллионы последователей. Организатором акции выступает Всемирным фондом дикой природы (WWF).