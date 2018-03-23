В Майами продажи недвижимости дороже $1 млн подскочили на 31% за год

По данным Ассоциации риэлторов Майами, в феврале прошлого года общее число таких объектов составляло 116. Таким образом, прирост составил 31%, пишет Mansion Global. Аналитики связывают рост покупательской активности с новым законом, который вступил в силу в конце 2017 года. Он предусматривает специальные налоговые льготы для тех, кто покупает недвижимость в Майами . Поэтому сюда стали стекаться покупатели из других штатов, где более высокие сборы. В то же время все больше продавцов выставляют свои объекты на рынок. В феврале появилось 226 предложений по продаже жилья стоимостью от $1 млн, что на 15,9% больше показателя аналогичного месяца 2017-го. Но при этом типичный объект элитной недвижимости в феврале ждал своего покупателя 206 дней. А это на 11 дней дольше, чем в феврале 2017 года. Кстати, не последнюю роль в подъеме рынка элитной недвижимости США , в том числе Майами, играют звездные сделки. Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Майами.