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ЦБ поменял прогноз инфляции на 2018 год
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Центробанк поменял прогноз инфляции на 2018 год 

360tv.ru 23 марта 2018
Фото: РИА Новости
Центробанк изменил прогноз инфляции в РФ на 2018 год до 3‐4% с 3,5‐4%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.
По ее словам, инфляция может достигнуть минимума уже во втором квартале текущего года. После чего, показатель постепенно вернется к заданному целевому уровню.
"На конец этого года, по нашему прогнозу, инфляция может составить 3–4% и будет находиться вблизи 4 процентов в 2019 году", — глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина также пояснила, что ожидаемые инфляционные колебания произойдут из-за «эффекта базы прошлого года по продовольствию». По словам главы Центробанка, для минимизации экономических рисков, если инфляция «застрянет на уровне 2–2,5%», регулятор примет меры по изменению политики рефинансирования: произойдет переход от «нейтральной ставки к мягкой».
Согласно новому прогнозу Центробанка, рост ВВП в России в ближайшие два года превысит отметку в 1,5%. Регулятор опубликовал официальный прогноз о стабилизации российской экономики, где поясняются причины возможных драйверов роста.
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