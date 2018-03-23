ЦБ поменял прогноз инфляции на 2018 год

Центробанк поменял прогноз инфляции на 2018 год

"На конец этого года, по нашему прогнозу, инфляция может составить 3–4% и будет находиться вблизи 4 процентов в 2019 году", — глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, инфляция может достигнуть минимума уже во втором квартале текущего года. После чего, показатель постепенно вернется к заданному целевому уровню.

Эльвира Набиуллина также пояснила, что ожидаемые инфляционные колебания произойдут из-за «эффекта базы прошлого года по продовольствию». По словам главы Центробанка, для минимизации экономических рисков, если инфляция «застрянет на уровне 2–2,5%», регулятор примет меры по изменению политики рефинансирования: произойдет переход от «нейтральной ставки к мягкой».

Согласно новому прогнозу Центробанка, рост ВВП в России в ближайшие два года превысит отметку в 1,5%. Регулятор опубликовал официальный прогноз о стабилизации российской экономики, где поясняются причины возможных драйверов роста.