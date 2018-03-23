Торги на оказание услуг по техобслуживанию лифтов ГКБ им. В. Виноградова объявлены в Москве

Москве объявлен аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов и их диспетчерской связи для городской клинической больницы им. В. Виноградова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«В настоящее время на портале поставщиков ведется прием заявок на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов и их диспетчерской связи для городской клинической больницы им. В. Виноградова. Начальная стоимость контракта составляет 3,9 млн руб. Прием заявок на участие в аукционе проводится до 28 марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также на ближайшее время запланировано более 15 закупок по обслуживанию лифтов.

В департаменте добавили, что сфера технического обслуживания лифтового хозяйства является одной из наиболее конкурентных среди закупочных процедур — на торги по техобслуживанию лифтов приходят от 10 участников.