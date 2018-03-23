Торги на оказание услуг по техобслуживанию лифтов ГКБ им. В. Виноградова объявлены в Москве 

В Москве объявлен аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов и их диспетчерской связи для городской клинической больницы им. В. Виноградова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«В настоящее время на портале поставщиков ведется прием заявок на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов и их диспетчерской связи для городской клинической больницы им. В. Виноградова. Начальная стоимость контракта составляет 3,9 млн руб. Прием заявок на участие в аукционе проводится до 28 марта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также на ближайшее время запланировано более 15 закупок по обслуживанию лифтов.
В департаменте добавили, что сфера технического обслуживания лифтового хозяйства является одной из наиболее конкурентных среди закупочных процедур — на торги по техобслуживанию лифтов приходят от 10 участников.
«В среднем на аукционы по техобслуживанию лифтов, их ремонту и эксплуатации, приходят по 10-11 интересантов, среднее снижение начальной стоимости лота составляет 30%. В сравнении с предыдущим годом можно отметить рост конкуренции», — цитируют в департаменте главу ведомства Геннадия Дегтева. По его словам, за первые два месяца 2018 г. проведено уже 70 аукционов суммарной стоимостью 1 млрд руб. «По итогам предыдущего года городскими заказчиками проведено порядка 300 закупочных процедур по обслуживанию лифтов общей суммой на 2,4 млрд руб. На аукцион в среднем приходили 10 участников, причем эта цифра была стабильна. В среднем начальная максимальная стоимость лотов снижалась до 28,5%», — добавил Г. Дегтев.