Москва в «Час Земли» сэкономит электроэнергию, достаточную для месячного обеспечения многоэтажного дома

Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ столицы.

«По прогнозам специалистов департамента, в результате отключения установок архитектурного освещения экономия электроэнергии составит 28,5 МВт/ч. Это сравнимо с месячным потреблением жилого дома в 100 квартир», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что комплекс городского хозяйства Москвы поддержит международную акцию «Час Земли», проводимую департаментом природопользования и охраны окружающей среды совместно с Всемирным фондом дикой природы, и отключит подсветку на более чем 1,9 тыс. зданиях и объектах города. Впервые к акции присоединятся несколько общеобразовательных школ, мосты и объекты МЦК, парк «Зарядье», а также некоторые башни «Москва-Сити».

«Час Земли» — международная экологическая акция, инициированная WWF в 2007 г., она призывает людей всего мира выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Акция ежегодно проводится в одну из последних суббот марта.