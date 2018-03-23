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Москва в «Час Земли» сэкономит электроэнергию, достаточную для месячного обеспечения многоэтажного дома
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Москва в «Час Земли» сэкономит электроэнергию, достаточную для месячного обеспечения многоэтажного дома 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ столицы.
«По прогнозам специалистов департамента, в результате отключения установок архитектурного освещения экономия электроэнергии составит 28,5 МВт/ч. Это сравнимо с месячным потреблением жилого дома в 100 квартир», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что комплекс городского хозяйства Москвы поддержит международную акцию «Час Земли», проводимую департаментом природопользования и охраны окружающей среды совместно с Всемирным фондом дикой природы, и отключит подсветку на более чем 1,9 тыс. зданиях и объектах города. Впервые к акции присоединятся несколько общеобразовательных школ, мосты и объекты МЦК, парк «Зарядье», а также некоторые башни «Москва-Сити».
Также в рамках акции будет отключена подсветка Московского Кремля, храма Христа Спасителя, Большого театра, здания Госдумы и Совета Федерации, стадиона «Лужники», павильонов ВДНХ, Останкинской телебашни.
«Час Земли» — международная экологическая акция, инициированная WWF в 2007 г., она призывает людей всего мира выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Акция ежегодно проводится в одну из последних суббот марта.
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