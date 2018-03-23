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В МИДе прокомментировали информацию о причастности Минфина к запуску «петро»
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В МИДе прокомментировали информацию о причастности Минфина к запуску «петро» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин заявил, что Минфин не имеет никакого отношения к созданию венесуэльской криптовалюты «петро». Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее ряд СМИ сообщали, что Россия была причастна к созданию указанной криптовалюты.
"Мы обратили внимание на (эту) фальшивку с претензией на сенсацию о якобы российском авторстве венесуэльской криптовалюты «петро». Конечно, это, с позволения сказать, эксклюзивное расследование — откровенная ложь", — сказал Кожин.
Он подчеркнул, что российские финансовые власти ни в каком виде не участвовали в этом проекте.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил покупать национальную криптовалюту El Petro за рубли.
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