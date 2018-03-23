В МИДе прокомментировали информацию о причастности Минфина к запуску «петро»

Ранее ряд СМИ сообщали, что Россия была причастна к созданию указанной криптовалюты.

"Мы обратили внимание на (эту) фальшивку с претензией на сенсацию о якобы российском авторстве венесуэльской криптовалюты «петро». Конечно, это, с позволения сказать, эксклюзивное расследование — откровенная ложь", — сказал Кожин.

Он подчеркнул, что российские финансовые власти ни в каком виде не участвовали в этом проекте.