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Где в Москве выгоднее снимать квартиру
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Где в Москве выгоднее снимать квартиру 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Аренда жилья в столице России дешевеет, и что самое интересное, происходит это в период экономического роста. Телеканал «МИР 24» решил разобраться в причинах такого явления, а еще выяснить, в каких районах Москвы снять квартиру выгоднее всего.
Как выбрать жилье?
Ответы психолога на квартирный вопрос
Средняя стоимость аренды составила 43 тысячи 26 рублей в месяц. За год ставки снизились в среднем на 2,2%. Самые дешевые районы находятся в границах МКАД: Капотня, Западное Бирюлево и Восточное Бирюлево. Здесь аренда составляет 30-31 тысячу рублей. Есть варианты и выгоднее.
Это в 3 раза дешевле, чем в самых дорогих районах. Рейтинг возглавили Хамовники. Здесь средняя цена за месяц — 114 тысяч рублей в месяц, она подросла примерно на 4%. Далее следуют Арбат, Тверской и Пресня.
Несмотря на то, что средняя ставка аренды падает, есть районы, где она резко выросла. Эксперты связывают это с появлением на рынке элитных объектов. Больше всего цена выросла в районах: Сокольники, Бауманский и Сокол. Последний обогнал даже некоторые центральные районы в пределах Садового кольца.
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