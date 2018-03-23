Где в Москве выгоднее снимать квартиру

Аренда жилья в столице России дешевеет, и что самое интересное, происходит это в период экономического роста. Телеканал «МИР 24» решил разобраться в причинах такого явления, а еще выяснить, в каких районах Москвы снять квартиру выгоднее всего.

Как выбрать жилье?

Ответы психолога на квартирный вопрос

Средняя стоимость аренды составила 43 тысячи 26 рублей в месяц. За год ставки снизились в среднем на 2,2%. Самые дешевые районы находятся в границах МКАД: Капотня, Западное Бирюлево и Восточное Бирюлево. Здесь аренда составляет 30-31 тысячу рублей. Есть варианты и выгоднее.

Это в 3 раза дешевле, чем в самых дорогих районах. Рейтинг возглавили Хамовники. Здесь средняя цена за месяц — 114 тысяч рублей в месяц, она подросла примерно на 4%. Далее следуют Арбат, Тверской и Пресня.

Несмотря на то, что средняя ставка аренды падает, есть районы, где она резко выросла. Эксперты связывают это с появлением на рынке элитных объектов. Больше всего цена выросла в районах: Сокольники, Бауманский и Сокол. Последний обогнал даже некоторые центральные районы в пределах Садового кольца.

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