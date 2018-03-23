В Марий Эл на ремонт дорог выделено около 350 миллионов 

Аукцион по ремонту дорог на маршрутах движения школьных автобусов состоится 9 апреля. Начальная (максимальная) цена контракта — 155 млн 725 тыс. рублей. Работы планируется завершить до начала нового учебного года. Также на выделенные средства хотят установить дорожные знаки. Кроме того, пройдет аукцион по ремонту участков трассы на федеральных автодорогах в Марий Эл. Начальная (максимальная) цена — 191 млн рублей. По итогам второго аукциона в нормативное состояние приведут участки трасс: Йошкар-Ола — Зеленодольск и «Вятка» в Медведевском и Оршанском районах республики.
Фото: bm.img.com.ua