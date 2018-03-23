Ещё
Белгородцам предлагают поехать на работу на велосипеде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белгородцам предлагают поехать на работу на велосипеде 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Белгородцев приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде», сообщил департамент строительства и транспорта области.
Всероссийская акция стартует 18 мая и продлится до 25 мая. Она проходит в России три раза в год и призвана показать, что ездить на велосипеде легко, удобно и экологично.
Организаторы отмечают, что это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам.
Чтобы к акции присоединялось больше людей, компании устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки», а партнёры акции предоставляют участникам скидки и бонусы.
АиФ: последние новости
В Орле пополнили банк крови По чем лендкоин? В Тамбове предложили создать «земельную» криптовалюту Как молодым семьям получить субсидию от государства для покупки жилья?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации338
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды60
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Вернем летнее время
Путин выступит со срочным обращением438
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение