Белгородцам предлагают поехать на работу на велосипеде

Белгородцев приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде», сообщил департамент строительства и транспорта области.

Всероссийская акция стартует 18 мая и продлится до 25 мая. Она проходит в России три раза в год и призвана показать, что ездить на велосипеде легко, удобно и экологично.

Организаторы отмечают, что это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники просто едут по своим делам.

Чтобы к акции присоединялось больше людей, компании устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки», а партнёры акции предоставляют участникам скидки и бонусы.