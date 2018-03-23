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Администрация Калининграда присоединяется к «Часу Земли»
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Администрация Калининграда присоединяется к «Часу Земли» 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде администрация города 24 марта присоединится к акции «Час Земли».
В этом году акция пройдет в России с 20:30 до 21:30 по местному времени.
В Калининграде в течение одного часа будет отключена наружная подсветка здания городской администрации и Дворца бракосочетаний, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 23 марта 2018 года, в пресс-службе городской администрации.
Международная ежегодная акция «Час Земли» инициирована Всемирной организацией дикой природы (WWF), которая призывает выключить свет на один час не только для того, чтобы сэкономить электричество, но и в знак неравнодушия к будущему планеты, бережного отношения к природе.
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