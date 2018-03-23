Администрация Калининграда присоединяется к «Часу Земли»

Мой Калининград . В Калининграде администрация города 24 марта присоединится к акции «Час Земли».

В этом году акция пройдет в России с 20:30 до 21:30 по местному времени.

В Калининграде в течение одного часа будет отключена наружная подсветка здания городской администрации и Дворца бракосочетаний, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 23 марта 2018 года, в пресс-службе городской администрации.

Международная ежегодная акция «Час Земли» инициирована Всемирной организацией дикой природы (WWF), которая призывает выключить свет на один час не только для того, чтобы сэкономить электричество, но и в знак неравнодушия к будущему планеты, бережного отношения к природе.