Ещё
Лучшие акции и скидки Петрозаводска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лучшие акции и скидки Петрозаводска 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Мы собрали в одном месте все самые лучшие акции и скидки нашего города. На улице ужасная погода, но давайте не унывать и отправимся за покупками. В магазинах «Modis» и «House», до 1.04, можно приобрести товар со скидкой до 50%.
Кировская меховая фабрика проводит масштабную распродажу, в городской филармонии. Всю подробную информацию о размерах скидок можно узнать на официальном сайте компании. Так же на портале раздают промо-коды, которые гарантируют скидку в 30%.
Товары из Индии распродают на 1-м этаже ТРК «Лотос Plaza», здесь можно совершить покупку до 26.03.
«Рив Гош» так же радует своих клиентов скидками до 50% «Детский мир» предлагает скидку до 60% на различные товары, игрушки, одежда, обувь, спорт инвентарь, поторопитесь акция проходит до 29.03 Компания»Счастливый взгляд» так же отмечает день рождения и радует клиентов скидкой в 20%, а так же предлагает всем желающим проверить зрение совершенно бесплатно.
Сегодня, «ФАБУ» готова сделать скидку в 20%.
Шоппинг с умом это по нашему!)
Карельские вести: последние новости
Штраф за езду без полиса ОСАГО пока не повысят! Строительный рынок в Карелии скоро рухнет(видео) iPhone дешевеет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит со срочным обращением220
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова79
Умер известный шансонье22
США начали стальную войну49
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды6
Видео
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
00:59
В Кремле отреагировали на отзыв посла ЕС
Политика
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:00
В поездах «Иволга» установят крэш-модули
Новости Москвы
07:36
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды
В мире
01:52
Путин выступит со срочным обращением
Политика
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
02:24
МИД прокомментировал отзыв дипломатов из России
Европа Конфликты
03:59
В «Аэрофлоте» рассказали об инциденте с Успенской
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение