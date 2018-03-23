Лучшие акции и скидки Петрозаводска

Мы собрали в одном месте все самые лучшие акции и скидки нашего города. На улице ужасная погода, но давайте не унывать и отправимся за покупками. В магазинах «Modis» и «House», до 1.04, можно приобрести товар со скидкой до 50%.

Кировская меховая фабрика проводит масштабную распродажу, в городской филармонии. Всю подробную информацию о размерах скидок можно узнать на официальном сайте компании. Так же на портале раздают промо-коды, которые гарантируют скидку в 30%.

Товары из Индии распродают на 1-м этаже ТРК «Лотос Plaza», здесь можно совершить покупку до 26.03.

«Рив Гош» так же радует своих клиентов скидками до 50% «Детский мир» предлагает скидку до 60% на различные товары, игрушки, одежда, обувь, спорт инвентарь, поторопитесь акция проходит до 29.03 Компания»Счастливый взгляд» так же отмечает день рождения и радует клиентов скидкой в 20%, а так же предлагает всем желающим проверить зрение совершенно бесплатно.

Сегодня, «ФАБУ» готова сделать скидку в 20%.

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