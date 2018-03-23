Сегодня из Калининграда в Волгоград отправляется в путь «Поезд памяти» 

Перед тем как отправиться в путь, по традиции, школьники и ветераны станцевали вальс. Участниками акции стали 450 человек. Это школьники, кадеты, прошедшие конкурсный отбор, активно участвующие в патриотических проектах и мероприятиях в течение года, 34 ветерана Великой Отечественной войны. Вместе с ними в путь отправится и съёмочная группа калининградских «Вестей».
В Волгограде их ждут экскурсии и культурная программа. Патриотическая акция «Поезд памяти» проводится правительством Калининградской области с 2007 года. За эти годы более четырёх тысяч калининградцев стали участниками акции, посетили Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, Брест, Смоленск, Тулу, Новороссийск.