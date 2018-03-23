Ещё
Парки СВАО присоединятся к акции «Час земли»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парки СВАО присоединятся к акции «Час земли» 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
К паркам столицы парки СВАО присоединятся во время международной экологической акции «Час земли». В ней примут участие Лианозовский и Бабушкинский парки. С 20.30 до 21.30 будет отключена декоративная подсветка входных групп. Акция на пройдет в субботу, 24 марта.
Подтвердили участие в акции и другие объекты в СВАО, например, ВДНХ и Останкинская телебашня. ВДНХ уже в девятый раз поддержит эту акцию, а Останкинская телебашня — в четвертый. Архитектурно-художественная подсветка будет отключена на час сразу на двух павильонах ВДНХ «Земледелие» и «Рабочий и колхозница». Цель этого проекта — призвать к бережному обращению с природой и гуманному отношению к окружающему миру.
Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Ежегодно в международной акции «Час земли» принимают участие более 2 миллиардов человек из более чем 184 стран и почти семи тысяч городов.
Управа Останкинского района: последние новости
Собянин рассказал о перспективах развития Щербинки За минувший год с территории Останкина вывезли 90 брошенных автомобилей – глава управы ВДНХ поддержит международную акцию «Час Земли-2018»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации338
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды60
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Вернем летнее время
Путин выступит со срочным обращением438
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение