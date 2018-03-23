Парки СВАО присоединятся к акции «Час земли»

К паркам столицы парки СВАО присоединятся во время международной экологической акции «Час земли». В ней примут участие Лианозовский и Бабушкинский парки. С 20.30 до 21.30 будет отключена декоративная подсветка входных групп. Акция на пройдет в субботу, 24 марта.

Подтвердили участие в акции и другие объекты в СВАО, например, ВДНХ и Останкинская телебашня. ВДНХ уже в девятый раз поддержит эту акцию, а Останкинская телебашня — в четвертый. Архитектурно-художественная подсветка будет отключена на час сразу на двух павильонах ВДНХ «Земледелие» и «Рабочий и колхозница». Цель этого проекта — призвать к бережному обращению с природой и гуманному отношению к окружающему миру.

Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Ежегодно в международной акции «Час земли» принимают участие более 2 миллиардов человек из более чем 184 стран и почти семи тысяч городов.