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Рынок легких коммерческих автомобилей с пробегом в РФ в январе-феврале снизился на 3% — до 53,8 тыс.
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Рынок легких коммерческих автомобилей с пробегом в РФ в январе-феврале снизился на 3% — до 53,8 тыс. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: TRUCKSALE.RU
Объем вторичного рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-феврале 2018 г. снизился на 3% по сравнению с показателем годичной давности и составил 53,8 тыс. единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Согласно данным агентства, за два месяца 2018 г. объем вторичного рынка LCV в России составил 53,8 тыс. единиц. Это на 3% меньше результата годичной давности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что свыше 40% российского рынка LCV с пробегом приходится на отечественную марку GAZ. За отчетный период ее перепродажи достигли 22,2 тыс. экземпляров, что на 4% меньше, чем в январе-феврале 2017 г.
«С заметным отставанием от лидера располагается другой российский бренд — «УАЗ», результат которого составил 5,1 тыс. машин (плюс 2%). Лучшим среди иностранных марок на вторичном рынке LCV является немецкий Volkswagen (3,4 тыс. штук; плюс 3%). В пятерку лидеров также попали японская Toyota (3,1 тыс. штук; минус 10%) и американский Ford (2,7 тыс. штук; минус 3%)», — указано в сообщении.
Отмечается, что самой популярной подержанной моделью LCV в России остается GAZ 3302 с долей 24% от всего рынка. Так, за два месяца 2018 г. она разошлась тиражом в 12,9 тыс. перепроданных экземпляров, показав падение на 3%.
«За ней следуют еще одна модель Горьковского автозавода — GAZ 3221 (2,7 тыс. штук; минус 26%). Практически одинаковые рыночные результаты имеют Ford Transit (2,4 тыс. штук; минус 2%) и GAZ 2705 (2,4 тыс. штук; минус 6%). Замыкает же пятерку лидеров УАЗ-3909 (2 тыс. штук; плюс 10%)», — поясняется в сообщении.
Как подчеркивают эксперты «Автостата», падение продаж подержанных LCV в России происходит на фоне роста рынка новых легких коммерческих автомобилей, который в январе-феврале 2018 года составил 10,6%.
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