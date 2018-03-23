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Завтра Свердловская область примет участие в Часе Земли
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Завтра Свердловская область примет участие в Часе Земли 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов рассказал, что подсветка будет выключена на здании администрации губернатора, здании правительства и здании администрации. Другие муниципалитеты также присоединяться к акции и погасят свет в своих зданиях. В темноте они будут стоять час: с 20:30 до 21:30.
Акция проводится в России с 2009 года и с каждым годом к ней присоединяется все больше участников. Час Земли — самая масштабная экологическая акция в мире. Она призвана обратить внимание человечества на глобальные проблемы планеты и «подарить» землей час без электричества. В рамках акции проводятся и другие экологические мероприятия.
Как сообщала «Русская планета», о намерении принять участие в акции, организованной Всемирным фондом защиты дикой природы России, заявили 30 миллионов жителей страны, что на 10 миллионов человек больше, чем в прошлом году.
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