Биржи Европы снижаются на обострении опасений глобальной торговой войны

Индексы основных европейских фондовых бирж в пятницу демонстрируют уверенную негативную динамику вслед на рынками Азии на фоне усилении опасений, связанных с возможностью глобальной торговой войны, свидетельствуют данные площадок.

По состоянию на 11.33 мск французский индекс CAC 40 снижался на 1,13%, до 5109,33 пункта, немецкий DAX — на 1,12%, до 11965,09 пункта, британский FTSE 100 — на 0,6%, до 6911,99 пункта.

Основным фактором, который уводит вниз биржи в пятницу, являются новости из США Китая , которые уже привели сегодня к падению бирж в Азии на 3-4%. В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, его словам, может стоить Пекину 60 миллиардов долларов. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.