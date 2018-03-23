Минздрав сообщил о снижении смертности от туберкулеза почти на 50% за 6 лет

Заболеваемость туберкулезом в России за шесть лет снизилась на 30%, смертность от туберкулеза за данный период снизилась на 48%, сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева в ходе пресс-конференции.

«Где-то за последние 6 лет снизилась на 30% заболеваемость туберкулезом, на 48% снизилась смертность от туберкулеза», — сказала она.

Яковлева добавила, что в 2017 году в 71 регионе России снизилась смертность от туберкулеза.

По словам Яковлевой, смертность от туберкулеза в Архангельской области , где находится много тюрем, снизилась в два раза.